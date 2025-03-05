Джарен Джексон пропустит несколько недель из-за растяжения голеностопа 2-й степени
Джарен Джексон выбыл из состава «Мемфиса».
Форварду диагностировано растяжение левого голеностопа 2-й степени. Лидер «Гриззлис» получил его в первой четверти проигранного «Атланте» матча (130:132).
Возвращение Джексона ожидается с недели на неделю, по предварительным оценкам баскетболист пропустит около трех.
Форвард проводит успешный сезон, набирая 22,7 очка, 5,8 подбора, 1,3 перехвата и 1,6 блок-шота в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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