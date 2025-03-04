Джейсон Кидд о травме Ирвинга: «Просто не повезло»
Главный тренер «Далласа» прокомментировал травму лидера.
«Просто не повезло. Я надеюсь, что повреждение несерьезное. Но эти травмы, которые сыпятся на нас в этом сезоне… Наши ребята не сдаются, но кажется, что как только кто-то становится близок к возвращению, другой тут же занимает его место в лазарете. Сегодня и Кайри, и Харди не смогли продолжить играть, так что… У нас заканчиваются люди, но ребята продолжают сражаться», – заключил Кидд.
Помимо получивших травмы сегодня Ирвинга и Харди, еще 5 игроков основного состава «Мавс» не могут принимать участие в играх: Энтони Дэвис, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли, Калеб Мартин, Пи Джей Вашингтон.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Пресс-конференция Джейсона Кидда
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