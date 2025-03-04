Кайри Ирвинг получил травму колена, но вышел пробивать штрафные
Защитник «Далласа» повторил знаковый эпизод карьеры Кобе Брайанта.
В первой четверти матча с «Сакраменто» (98:122) Кайри Ирвинг пошел в проход и получил травму колена. Несмотря на явную боль, при помощи представителей тренерского штаба он вышел на линию и исполнил два штрафных броска.
Продолжать игру Ирвинг не сумел. Так как он не смог передвигаться без чужой помощи после штрафных, «Мэвс» были наказаны техническим замечанием.
Предварительно у Ирвинга растяжение связок левого колена. Сроки его восстановления уточняются.
Это очередная травма «Мэвс». У команды отсутствовали Энтони Дэвис, Дэниэл Гэффорд, Дерек Лайвли и Пи Джей Вашингтон.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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