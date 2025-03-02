Яннис Адетокумбо взял на себя тренерские функции во время паузы в матче с «Далласом»

Яннис Адетокумбо активно руководит «Бакс».

Форвард взял на себя тренерские функции во время паузы при тренерском «челлендже» в матче на выезде против «Далласа ».

К этому моменту в середине второй четверти «Милуоки » уступал на 5 очков. К концу 12-минутки «Бакс» лидировали с «+8». Матч закончился победой гостей со счетом 132:117.