Яннис Адетокумбо взял на себя тренерские функции во время паузы в матче с «Далласом»
Яннис Адетокумбо активно руководит «Бакс».
Форвард взял на себя тренерские функции во время паузы при тренерском «челлендже» в матче на выезде против «Далласа».
К этому моменту в середине второй четверти «Милуоки» уступал на 5 очков. К концу 12-минутки «Бакс» лидировали с «+8». Матч закончился победой гостей со счетом 132:117.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
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