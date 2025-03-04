Шэй Гилджес-Александер набрал 51 очко в матче с «Рокетс»
Защитник «Оклахомы» принес своей команде победу – 137:128.
Гилджес-Александер перевалил отметку в 50 очков четвертый раз за этот регулярный чемпионат и в девятый раз набрал больше 40 очков. Он реализовал 18 из 30 с игры, 5 из 9 трехочковых и все 10 штрафных бросков.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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