Шэй Гилджес-Александер набрал 51 очко в матче с «Рокетс»

Защитник «Оклахомы» принес своей команде победу – 137:128.

Гилджес-Александер перевалил отметку в 50 очков четвертый раз за этот регулярный чемпионат и в девятый раз набрал больше 40 очков. Он реализовал 18 из 30 с игры, 5 из 9 трехочковых и все 10 штрафных бросков.