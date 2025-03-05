«Зенит» одержал свою самую крупную победу в истории, выиграв «+58» у «Самары»

«Зенит» одержал свою самую крупную победу в истории Лиги ВТБ.

Санкт-петербургский «Зенит » дома обыграл «Самару» с разницей в 58 очков – 115:57. Эта самая крупная победа петербургского клуба в истории Лиги ВТБ.

«Зенит» продлил свою серию до 10 побед подряд. Это самая длинная действующая победная серия в лиге.

Кроме того, это второй матч по реализованным 3-очковым (18) и трейти по результативности (115) в истории «Зенита».

Самым результативным в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон , который набрал 23 очка и сделал 7 подборов. Георгий Жбанов установил рекорд карьеры по очкам (20) и трехочковым попаданиям (4 из 4).