«Зенит» одержал свою самую крупную победу в истории, выиграв «+58» у «Самары»
«Зенит» одержал свою самую крупную победу в истории Лиги ВТБ.
Санкт-петербургский «Зенит» дома обыграл «Самару» с разницей в 58 очков – 115:57. Эта самая крупная победа петербургского клуба в истории Лиги ВТБ.
«Зенит» продлил свою серию до 10 побед подряд. Это самая длинная действующая победная серия в лиге.
Кроме того, это второй матч по реализованным 3-очковым (18) и трейти по результативности (115) в истории «Зенита».
Самым результативным в составе победителей стал Дуэйн Бэйкон, который набрал 23 очка и сделал 7 подборов. Георгий Жбанов установил рекорд карьеры по очкам (20) и трехочковым попаданиям (4 из 4).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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