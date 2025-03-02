Трент Фрэйзер назвал трех лучших игроков сезона: «Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, Винс Хантер»

Трент Фрэйзер назвал трех лучших игроков этого сезона Единой лиги ВТБ.

— На ваш взгляд, кто три сильнейших игрока текущего сезона Лиги ВТБ?

— Дуэйн Бэйкон , Алексей Швед , Винс Хантер .

— Видел, что вы носите мерч «Зенита» в обычной жизни? Как вам качество?

— Хорошее качество, правда. Я ношу много футболок из нашего официального магазина. Это была классная идея. Могу собрать любой лук с этой футболкой.

— Вы стильно одеваетесь. Кого бы еще выделили из баскетболистов?

— Бэйкон. У него отличное чувство стиля, – сказал разыгрывающий «Зенита », MVP февраля в Лиге ВТБ.