Трент Фрэйзер назвал трех лучших игроков сезона: «Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, Винс Хантер»
Трент Фрэйзер назвал трех лучших игроков этого сезона Единой лиги ВТБ.
— На ваш взгляд, кто три сильнейших игрока текущего сезона Лиги ВТБ?
— Дуэйн Бэйкон, Алексей Швед, Винс Хантер.
— Видел, что вы носите мерч «Зенита» в обычной жизни? Как вам качество?
— Хорошее качество, правда. Я ношу много футболок из нашего официального магазина. Это была классная идея. Могу собрать любой лук с этой футболкой.
— Вы стильно одеваетесь. Кого бы еще выделили из баскетболистов?
— Бэйкон. У него отличное чувство стиля, – сказал разыгрывающий «Зенита», MVP февраля в Лиге ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости