Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару» с разницей «+58», «Парма» взяла верх над «Автодором»

Сегодня в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ прошли 2 встречи.

«Парма» взяла верх над «Автодором » в матче команд, претендующих на Топ-6. «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 58 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 29-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 28-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 18-16, Пари Нижний Новгород – 15-19, Автодор – 14-20, Парма – 14-20, МБА-МАИ – 12-22, Енисей – 11-24, Самара – 8-26, Астана – 1-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.