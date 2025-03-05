6

Единая лига ВТБ. «Зенит» разгромил «Самару» с разницей «+58», «Парма» взяла верх над «Автодором»

Сегодня в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ прошли 2 встречи.

«Парма» взяла верх над «Автодором» в матче команд, претендующих на Топ-6. «Зенит» разгромил «Самару» с разницей в 58 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 29-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 28-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 18-16, Пари Нижний Новгород – 15-19, Автодор – 14-20, Парма – 14-20, МБА-МАИ – 12-22, Енисей – 11-24, Самара – 8-26, Астана – 1-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoАвтодор
logoСамара
результаты
logoПарма
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. ЦСКА в гостях разгромил «Самару» с разницей «+58», «Зенит» взял верх над «Енисеем»
365 февраля, 18:41
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Автодора» на своей площадке, «Самара» одержала победу над «Пармой»
161 февраля, 15:47
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» нанес поражение ЦСКА в гостях, «Зенит» выиграл у «Автодора» в Саратове
5719 января, 15:09
Главные новости
Пэйтон Притчард: «Все матчи разные, нужно быть готовым. В другой раз Сэм Хаузер может попасть 10-15 «трешек»
11 минут назад
Премьер-лига. Женщины. МБА примет «Надежду», курское «Динамо» сыграет с «Никой» и другие матчи
21 минуту назад
Евролига. «Милан» примет «Фенербахче», «Панатинаикос» сыграет с «Реалом» и другие матчи
37 минут назад
Джейсон Кидд: «Игровая нагрузка Кайри Ирвинга не имела никакого отношения к его травме»
142 минуты назад
Донован Митчелл и Никил Александер-Уокер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:33Видео
Карл-Энтони Таунс примет участие в матче с «Лейкерс»
6сегодня, 07:22
«Моя цель – стать игроком НБА». «Бакс» выложили видео в честь 20000 очков Янниса Адетокумбо
2сегодня, 07:09Видео
Дрэймонд Грин: «Никто в истории НБА не требовал такого внимания и планирования в защите, как Стеф Карри»
4сегодня, 06:50
Джеймс Харден провел самый результативный матч за «Клипперс» (50 очков) против «Детройта» (123:115)
8сегодня, 06:35Видео
22+15+6 от Николы Йокича помогли «Денверу» справиться с «Сакраменто»
2сегодня, 06:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Задар» сыграет с КРКА
28 минут назад
Евгений Пашутин: «20 минут не удавалось справиться с Кантером, но исправились и стали двигать мяч в нападении»
59 минут назад
Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «Выглядели очень уверенно и эффективно во всех аспектах»
вчера, 19:47
«Торонто» подпишет Колина Каслтона на 10 дней
вчера, 18:38
Зоран Лукич о включении в Зал славы Лиги ВТБ: «Это был огромный сюрприз»
вчера, 15:04
«Голден Стэйт» подпишет двусторонний контракт с Брэкстоном Ки
8вчера, 14:58
Арбитры Евролиги получают до 5000 евро за матч
вчера, 07:20
«Бруклин» подпишет двусторонний контракт с Тайсоном Этьенном
вчера, 05:26
«Атланта» досрочно прервала 10-дневный контракт с Кевоном Харрисом, чтобы освободить место для Доминика Барлоу
вчера, 05:11
«Монако» интересуется Чимези Мету
вчера, 04:50