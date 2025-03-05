Кевин О’Коннор: «Нико Харрисон должен быть уволен прямо сейчас»

Кевин О’Коннор оценил действия генменеджера «Далласа».

«Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с травмой крестообразной связки. Патрик Дюмон должен уволить Нико Харрисона прямо сейчас. Это его возможность хоть как-то вернуть доверие болельщиков, потому что Харрисон приложил руку ко всем проблемам «Мэверикс».

Идиотское решение обменять 25-летнюю суперзвезду после финала НБА . Поспешное возвращение Энтони Дэвиса на паркет из-за необходимости отстоять позицию в обмене, которое закончилось его травмой. Из-за этого Кайри Ирвингу пришлось лидировать в лиге по игровому времени в течение месяца. Почти 40 минут за матч после обмена Луки . Самый большой процент задействования за последние годы. Ему 32 года, богатая история травм, теперь он получил разрыв крестов из-за постоянной нагрузки.

Вместо того чтобы наращивать недовольство фанатов на фоне повышения стоимости сезонных абонементов, Дюмону нужно уволить Харрисона, набрать новый фронт-офис и начать восстанавливать клуб», – заключил обозреватель.