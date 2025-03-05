Кевин О’Коннор: «Нико Харрисон должен быть уволен прямо сейчас»
«Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона с травмой крестообразной связки. Патрик Дюмон должен уволить Нико Харрисона прямо сейчас. Это его возможность хоть как-то вернуть доверие болельщиков, потому что Харрисон приложил руку ко всем проблемам «Мэверикс».
Идиотское решение обменять 25-летнюю суперзвезду после финала НБА. Поспешное возвращение Энтони Дэвиса на паркет из-за необходимости отстоять позицию в обмене, которое закончилось его травмой. Из-за этого Кайри Ирвингу пришлось лидировать в лиге по игровому времени в течение месяца. Почти 40 минут за матч после обмена Луки. Самый большой процент задействования за последние годы. Ему 32 года, богатая история травм, теперь он получил разрыв крестов из-за постоянной нагрузки.
Вместо того чтобы наращивать недовольство фанатов на фоне повышения стоимости сезонных абонементов, Дюмону нужно уволить Харрисона, набрать новый фронт-офис и начать восстанавливать клуб», – заключил обозреватель.
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