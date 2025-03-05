Нико Харрисон: «Вижу в Кайри Ирвинге ярость и страсть Кобе»
Нико Харрисон прокомментировал травму Кайри Ирвинга.
«Нет слов, чтобы описать значение Кайри Ирвинга для команды и организации.
Он сердце и душа команды, сделал Даллас вторым своим домом и частью своей семьи. Счастлив тому, что наблюдаю его путь, эволюцию и рост. Его подход к баскетболу, который не утратил энергии и страсти его первых лет в лиге.
Его рабочая этика и верность делу показывают, что он сделан из того же теста, что и другие великие игроки. Я знаю, я видел это вживую, его ярость и страсть напоминают мне Кобе.
Мы уверены, что Ирвинг вернется и будет только сильнее», – заключил генменеджер «Мэверикс».
Звездный разыгрывающий «Далласа» выбыл минимум до конца сезона с травмой передней крестообразной связки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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