Нико Харрисон: «Вижу в Кайри Ирвинге ярость и страсть Кобе»

Нико Харрисон прокомментировал травму Кайри Ирвинга.

«Нет слов, чтобы описать значение Кайри Ирвинга для команды и организации.

Он сердце и душа команды, сделал Даллас вторым своим домом и частью своей семьи. Счастлив тому, что наблюдаю его путь, эволюцию и рост. Его подход к баскетболу, который не утратил энергии и страсти его первых лет в лиге.

Его рабочая этика и верность делу показывают, что он сделан из того же теста, что и другие великие игроки. Я знаю, я видел это вживую, его ярость и страсть напоминают мне Кобе.

Мы уверены, что Ирвинг вернется и будет только сильнее», – заключил генменеджер «Мэверикс».

Звездный разыгрывающий «Далласа» выбыл минимум до конца сезона с травмой передней крестообразной связки.