0

Еврокубок. «Ульм» уступил «Будучности», «Валенсия» разгромила «Арис» и другие результаты

Сегодня состоялись семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Ульм» проиграл черногорской «Будучности», испанская «Валенсия» разгромила греческий «Арис».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 13-3, Гран-Канария Испания – 10-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-6, Ульм Германия – 9-7, Бешикташ Турция – 9-7, Вулвз Литва – 8-8, Будучность Черногория – 8-8, Ховентуд Испания – 6-10, Тренто Италия – 6-10, Сопот Польша – 1-15.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-6, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-7, Тюрк Телеком Турция – 9-7, Бурк Франция – 9-7, Клуж Румыния – 9-7, Венеция Италия – 9-7, Литкабелис Литва – 4-12, Гамбург Германия – 4-12, Арис Греция – 3-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoВаленсия
logoБешикташ
logoТрефл Сопот
logoХапоэль Иерусалим
logoБурк
logoХапоэль Тель-Авив
logoЕврокубок
logoГран-Канария
logoБахчешехир
logoУльм
logoАрис
logoВулвз
logoРейер Венеция
logoБудучность
logoЦедевита-Олимпия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Тюрк Телеком» выиграл у «Гамбурга», «Бурк» в гостях разгромил «Арис» и другие результаты
115 января, 21:00
Еврокубок. «Бахчешехир» в овертайме одолел «Будучность», «Сопот» в гостях разгромил «Вулвз» и другие результаты
8 января, 21:15
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Хьюстон» примет «Кливленд», «Бостон» сыграет на выезде с «Клипперс» и другие матчи
11сегодня, 21:46
Евролига. «Партизан» одержал победу над «Парижем»
сегодня, 21:42
«Не мог появиться в должном психологическом состоянии». Андреас Пистиолис извинился за неявку на пресс-конференцию после матча с «Локо»
сегодня, 20:57
«Уэббер, Айверсон, Карри, Томпсон, Дюрэнт». Андре Игудала назвал Топ-5 своих партнеров по команде
3сегодня, 20:47
«Химки», «Уралмаш», МБА‑МАИ и «Пари НН» сыграют в «Финале четырех» Кубка России
сегодня, 20:29
Алекс Сарр лидирует в рейтинге новичков, Стефон Касл – второй
6сегодня, 20:18
«Чикаго» получает предложения по Заку Лавину и Николе Вучевичу
5сегодня, 20:08
«Мемфис» 2025 года – вторая по скорости игры команда в этом столетии
4сегодня, 19:45Фото
Дрэймонд Грин о Джордане Пуле: «Знаю, что был неправ, но нельзя назвать мужчину «сукой», толкнуть и не получить удара в ответ»
15сегодня, 19:33
Ожидается, что «Селтикс» будут проданы более чем за 6 миллиардов долларов
2сегодня, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
сегодня, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
сегодня, 19:57
Брэнден Карлсон остался в «Оклахоме» еще на 10 дней
сегодня, 16:38
Эргин Атаман о возможном приобретении нового центрового: «Если удастся найти игрока высокого качества с опытом»
сегодня, 15:39
«Что вообще здесь происходит?» Мело Тримбл – герой рубрики «Факты о России»
сегодня, 15:27Видео
Чус Матео: «Деннис Смит не готов играть, ему нужно вернуться в форму»
1сегодня, 13:52
Матч звезд АСБ 2025 пройдет в Уфе 24 января
сегодня, 13:45
Никола Миротич пропустит как минимум две недели из-за травмы бедра
сегодня, 13:22
Бюджет «Монако» составляет 29,375 млн евро, из них 14,747 млн уходит на зарплаты
3сегодня, 11:53
Андреас Пистиолис о матче с «Автодором»: «ЦСКА нужно показать реакцию после игры с «Локо»
сегодня, 09:51
Рекомендуем