Еврокубок. «Ульм» уступил «Будучности», «Валенсия» разгромила «Арис» и другие результаты
Сегодня состоялись семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.
Немецкий «Ульм» проиграл черногорской «Будучности», испанская «Валенсия» разгромила греческий «Арис».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 13-3, Гран-Канария Испания – 10-6, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 10-6, Ульм Германия – 9-7, Бешикташ Турция – 9-7, Вулвз Литва – 8-8, Будучность Черногория – 8-8, Ховентуд Испания – 6-10, Тренто Италия – 6-10, Сопот Польша – 1-15.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 14-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-6, Хапоэль Иерусалим Израиль – 9-7, Тюрк Телеком Турция – 9-7, Бурк Франция – 9-7, Клуж Румыния – 9-7, Венеция Италия – 9-7, Литкабелис Литва – 4-12, Гамбург Германия – 4-12, Арис Греция – 3-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем