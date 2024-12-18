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Еврокубок. «Ульм» – «Вулвз», «Валенсия» встретится с «Клужем» и другие матчи

Сегодня пройдут семь матчей регулярного чемпионата Еврокубка.

Немецкий «Ульм» примет литовских «Вулвз», испанская «Валенсия» встретится с румынским «Клужем»

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 10-2, Гран-Канария Испания – 9-3, Бешикташ Турция – 7-4, Ульм Германия – 7-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-5, Вулвз Литва – 6-5, Будучность Черногория – 4-7, Тренто Италия – 4-7, Ховентуд Испания – 3-8, Сопот Польша – 0-11.

Группа B

Положение команд: Валенсия Испания – 10-0, Цедевита-Олимпия Словения – 7-4, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-5, Бурк Франция – 6-5, Клуж Румыния – 6-5, Тюрк Телеком Турция – 6-5, Венеция Италия – 5-6, Литкабелис Литва – 3-8, Арис Греция – 3-9, Гамбург Германия – 3-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
logoБурк
logoБудучность
logoРейер Венеция
logoХапоэль Тель-Авив
logoВулвз
logoЦедевита-Олимпия
logoТюрк Телеком
logoЕврокубок
logoТрефл Сопот
logoТренто
logoХовентуд
logoКлуж
logoБешикташ
logoУльм
logoВаленсия
результаты
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