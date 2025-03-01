Игроки «Лейкерс» спели Луке Дончичу «С днем ​​рождения» и подарили торт

«Лейкерс» поздравили Луку Дончича с днем рождения.

После победы «Лейкерс » над «Клипперс» (106:102) команда в раздевалке поздравила Луку Дончича с днем рождения. Игроки «Лейкерс» вынесли праздничный торт и спели ему «С днем рождения».

28 февраля словенскому разыгрывающему исполнилось 26 лет.