Игроки «Лейкерс» спели Луке Дончичу «С днем рождения» и подарили торт
«Лейкерс» поздравили Луку Дончича с днем рождения.
После победы «Лейкерс» над «Клипперс» (106:102) команда в раздевалке поздравила Луку Дончича с днем рождения. Игроки «Лейкерс» вынесли праздничный торт и спели ему «С днем рождения».
28 февраля словенскому разыгрывающему исполнилось 26 лет.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Luka Updates в соцсети X
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