Стивен Эй Смит: «Девину Букеру не надо участвовать в восстановлении «Финикса», нужно уходить»

Стивен Эй Смит порассуждал о будущем Девина Букера.

«Финиксу» нужно будет обменять Кевина Дюрэнта или Девина Букера. Если уйдет Дюрэнт, они получат какие-то активы, но эти активы смогут только поспособствовать длительному проекту восстановления команды. Букеру не надо участвовать в этом.

Ему только 28 лет. 10 лет в лиге. И команда в абсолютном раздрае. Нет никакого способа быстро решить этот вопрос. На его месте я бы ушел.

Они выглядят безнадежными. Майк Буденхольцер – тренер чемпионского уровня, но сможет ли он найти к ним подход? Их звездное трио так и не может прийти в себя», – заключил ведущий ESPN.