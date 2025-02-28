Джимми Батлер: «Ни один мой партнер раньше не набирал 50 очков. Деррику Роузу это удавалось, но я не играл в том матче»

Джимми Батлер поделился интересным фактом.

Форвард «Голден Стэйт» ранее не участвовал в матче, в котором его партнер набрал бы 50 очков и более. Стефу Карри потребовалось 8 игр, чтобы добиться показателя в 56 в победной встрече с «Мэджик» (121:115).

Сам Батлер брал планку в 50 очков 3 раза, 1 из них в плей-офф.

«Деррик Роуз набрал 50 в «Миннесоте». Но я не участвовал в том матче.

Такая игра от Стефа Карри не является чем-то удивительным.

Мы знали, что победим, уже к большому перерыву.

У «Уорриорз» куча фанатов повсюду. Здорово приезжать на любую арену и чувствовать себя как дома», – поделился впечатлениями новобранец «Голден Стэйт ».