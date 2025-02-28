Джимми Батлер: «Ни один мой партнер раньше не набирал 50 очков. Деррику Роузу это удавалось, но я не играл в том матче»
Джимми Батлер поделился интересным фактом.
Форвард «Голден Стэйт» ранее не участвовал в матче, в котором его партнер набрал бы 50 очков и более. Стефу Карри потребовалось 8 игр, чтобы добиться показателя в 56 в победной встрече с «Мэджик» (121:115).
Сам Батлер брал планку в 50 очков 3 раза, 1 из них в плей-офф.
«Деррик Роуз набрал 50 в «Миннесоте». Но я не участвовал в том матче.
Такая игра от Стефа Карри не является чем-то удивительным.
Мы знали, что победим, уже к большому перерыву.
У «Уорриорз» куча фанатов повсюду. Здорово приезжать на любую арену и чувствовать себя как дома», – поделился впечатлениями новобранец «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости