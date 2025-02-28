Руди Гэй: «Джимми Батлер может довести «Голден Стэйт» до финала Запада»
Руди Гэй поделился мнением о перспективах «Уорриорз».
«Они определенно могут добраться до финала Западной конференции. Джимми Батлер добавляет им универсальности и гибкости в защите. Это помогает снять нагрузку со Стефа Карри, который может быть самим собой.
При этом Джимми расширяет их возможности в нападении. Он может стягивать на себя оборону, провоцировать сдваивания и разбивать их точными передачами», – рассудил бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Get Up
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