Руди Гэй: «Джимми Батлер может довести «Голден Стэйт» до финала Запада»

Руди Гэй поделился мнением о перспективах «Уорриорз».

«Они определенно могут добраться до финала Западной конференции. Джимми Батлер добавляет им универсальности и гибкости в защите. Это помогает снять нагрузку со Стефа Карри , который может быть самим собой.

При этом Джимми расширяет их возможности в нападении. Он может стягивать на себя оборону, провоцировать сдваивания и разбивать их точными передачами», – рассудил бывший баскетболист.