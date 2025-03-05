Брэдли Бил не вышел на вторую половину матча с «Клипперс» из-за травмы икроножной мышцы
Брэдли Бил досрочно завершил игру против «Клипперс».
Форвард отыграл 15 минут, набрав 0 очков (0 из 4 с игры), 2 подбора, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Бил не вышел на паркет после перерыва из-за болевых ощущений в левой икроножной мышце.
На его счету в этом сезоне 17,6 очка, 3,6 подбора, 3,6 передачи и 1,1 перехвата за 32,5 минуты в среднем в 43 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
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