Шэмс Чарания: «Не исключено, что мы больше не увидим Энтони Дэвиса в этом сезоне»

Шэмс Чарания заявил, что Энтони Дэвис может не вернуться в этом сезоне.

«Энтони Дэвис выбыл в первом же матче за «Даллас ». Я думаю, что он и его представители соберутся вместе. Я думаю, у них будут очень трудные разговоры.

Не исключено, что этот первый матч был последним разом, когда мы видели Энтони Дэвиса в этом сезоне», – сказал инсайдер ESPN.

Дэвис оказался в «Маверикс» после громкого обмена с участием «Лейкерс» и защитника Луки Дончича. Центровой провел за свою новую команду всего один матч против «Хьюстона» 8 февраля. С тех пор он восстанавливается от растяжения приводящей мышцы левого бедра.