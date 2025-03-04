Шэмс Чарания: «Не исключено, что мы больше не увидим Энтони Дэвиса в этом сезоне»
Шэмс Чарания заявил, что Энтони Дэвис может не вернуться в этом сезоне.
«Энтони Дэвис выбыл в первом же матче за «Даллас». Я думаю, что он и его представители соберутся вместе. Я думаю, у них будут очень трудные разговоры.
Не исключено, что этот первый матч был последним разом, когда мы видели Энтони Дэвиса в этом сезоне», – сказал инсайдер ESPN.
Дэвис оказался в «Маверикс» после громкого обмена с участием «Лейкерс» и защитника Луки Дончича. Центровой провел за свою новую команду всего один матч против «Хьюстона» 8 февраля. С тех пор он восстанавливается от растяжения приводящей мышцы левого бедра.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Oh No He Didn’t в соцсети X
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