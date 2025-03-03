Энтони Дэвис о сроках возвращения: «Работаю каждый день»

Центровой «Далласа» Энтони Дэвис рассказал, как проходит его восстановление.

«Работаю каждый день. Как только вернусь на площадку, буду играть с той же энергией, что и в первом матче», – сказал Дэвис .

Дэвис оказался в «Маверикс» после громкого обмена с участием «Лейкерс» и защитника Луки Дончича. Центровой провел за свою новую команду всего один матч против «Хьюстона» 8 февраля. С тех пор он восстанавливается от растяжения приводящей мышцы левого бедра.