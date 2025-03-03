Пи Джей Вашингтон о рецидиве травмы голеностопа: «Вернулся слишком рано, но мне станет лучше»

Пи Джей Вашингтон прокомментировал свое здоровье.

Баскетболист вернулся на площадку в домашней встрече с «Милуоки». Форвард отыграл 15 минут и вынужден был отправиться в раздевалку из-за болевых ощущений в травмированной лодыжке.

Статус форварда на матч с «Сакраменто » все еще не ясен.

«Болевые ощущения. Все, что я знаю. Те же данные, что есть у вас после пресс-релиза», – прокомментировал ситуацию главный тренер Джейсон Кидд .

«Скорее всего, вернулся слишком рано. Но мне станет лучше. Не переживаю слишком сильно. Еще раз проверим и решим, что делать дальше», – заявил Вашингтон .

«Очень неудачно. Все в этом сезоне происходит невовремя. Всем надо вылечиться, а пока будем работать с теми, кто в составе», – заключил Кайри Ирвинг .

В четверг очередные обследования пройдут центровые Энтони Дэвис , Дерек Лайвли и Дэниэл Гэффорд.