Пи Джей Вашингтон о рецидиве травмы голеностопа: «Вернулся слишком рано, но мне станет лучше»
Баскетболист вернулся на площадку в домашней встрече с «Милуоки». Форвард отыграл 15 минут и вынужден был отправиться в раздевалку из-за болевых ощущений в травмированной лодыжке.
Статус форварда на матч с «Сакраменто» все еще не ясен.
«Болевые ощущения. Все, что я знаю. Те же данные, что есть у вас после пресс-релиза», – прокомментировал ситуацию главный тренер Джейсон Кидд.
«Скорее всего, вернулся слишком рано. Но мне станет лучше. Не переживаю слишком сильно. Еще раз проверим и решим, что делать дальше», – заявил Вашингтон.
«Очень неудачно. Все в этом сезоне происходит невовремя. Всем надо вылечиться, а пока будем работать с теми, кто в составе», – заключил Кайри Ирвинг.
В четверг очередные обследования пройдут центровые Энтони Дэвис, Дерек Лайвли и Дэниэл Гэффорд.
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