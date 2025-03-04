Джейден Харди выбыл с травмой голеностопного сустава

Джейден Харди выбыл из строя.

«Даллас » проведет некоторое время без защитника Джейдена Харди, который вчера получил растяжение связок голеностопного сустава.

22-летний Харди в нынешнем сезоне набирает 8,0 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

Ранее стало известно, что звездный разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.