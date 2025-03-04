Джейден Харди выбыл с травмой голеностопного сустава
Джейден Харди выбыл из строя.
«Даллас» проведет некоторое время без защитника Джейдена Харди, который вчера получил растяжение связок голеностопного сустава.
22-летний Харди в нынешнем сезоне набирает 8,0 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.
Ранее стало известно, что звездный разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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