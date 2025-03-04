Кай Джонс установил личный рекорд по очкам в первой игре за «Даллас»
Центровой показал хорошую игру в первом же матче после подписания.
Перед игрой главный тренер «Далласа» рассказал, чего он ждет от новичка.
«Ему просто нужно быть собой. Использовать силу, играть в баскетбол, это баскетбол… Мы не будем судить его за ошибки, но ждем от него подборов, блок-шотов. Мы получили еще одного большого, а мы в них нуждаемся», – заключил Кидд
В сегодняшней игре с «Сакраменто» Джонс провел на площадке 33 минуты и набрал 21 очко (9 из 10 с игры), 8 подборов и 1 блок-шот.
19-й пик драфта-2021 подписал двусторонний контракт с «Маверикс» после отчисления из «Клипперс».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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