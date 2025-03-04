Кай Джонс установил личный рекорд по очкам в первой игре за «Даллас»

Центровой показал хорошую игру в первом же матче после подписания.

Перед игрой главный тренер «Далласа » рассказал, чего он ждет от новичка.

«Ему просто нужно быть собой. Использовать силу, играть в баскетбол, это баскетбол… Мы не будем судить его за ошибки, но ждем от него подборов, блок-шотов. Мы получили еще одного большого, а мы в них нуждаемся», – заключил Кидд

В сегодняшней игре с «Сакраменто » Джонс провел на площадке 33 минуты и набрал 21 очко (9 из 10 с игры), 8 подборов и 1 блок-шот.

19-й пик драфта-2021 подписал двусторонний контракт с «Маверикс» после отчисления из «Клипперс».