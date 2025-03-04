«Детройт» показывает лучший защитный рейтинг в НБА в последних 30 матчах
«Детройт» – лучшая команда НБА в защите в последних 30 матчах.
Результат «Пистонс» в последних 30 встречах – 21-9, при этом команда показывает лучший защитный рейтинг в лиге (109,1), отмечает репортер Эван Сайдери.
Атакующий рейтинг «Детройта» составляет 116,1. По этому показателю команда занимает 11-е место в лиге.
«Детройт» превратился в команду, с которой многие соперники не захотят встретиться в первом раунде плей-офф», – отмечает Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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