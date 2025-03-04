«Детройт» показывает лучший защитный рейтинг в НБА в последних 30 матчах

«Детройт» – лучшая команда НБА в защите в последних 30 матчах.

Результат «Пистонс» в последних 30 встречах – 21-9, при этом команда показывает лучший защитный рейтинг в лиге (109,1), отмечает репортер Эван Сайдери.

Атакующий рейтинг «Детройта » составляет 116,1. По этому показателю команда занимает 11-е место в лиге.

«Детройт» превратился в команду, с которой многие соперники не захотят встретиться в первом раунде плей-офф», – отмечает Сайдери.