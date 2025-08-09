Алекс Мумбру: «Сербия и Франция – две сильнейшие команды на Евробаскете»

Алекс Мумбру считает Сербию и Францию фаворитами Евробаскета-2025.

«Мы должны играть хорошо, прогрессировать каждый день, стараться показывать хороший баскетбол, и в команде должна быть химия. Давление? Все стараются его создать.

Я думаю, Сербия и Франция – две сильнейшие команды. У нас тоже есть хорошие игроки, и мы едем на Евробаскет бороться и побеждать. Уверен, мы поедем туда с большим желанием победить», – сказал новый главный тренер сборной Германии.