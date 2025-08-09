«Даллас» примет «Сан-Антонио» в матче открытия сезона

Первые два пика драфта-2025 сразятся в матче открытия сезона.

По данным ClutchPoints, «Мэверикс» примут на своей площадке «Сперс» в матче открытия сезона-2025/26 22 октября.

Таким образом, первые два пика драфта этого года, Купер Флэгг (1-й пик) и Дилан Харпер (2-й), сразятся друг с другом в своих дебютных официальных матчах в лиге.

В первый день нового сезона, 21 октября, состоятся два матча, «Лейкерс» – «Голден Стэйт» и «Оклахома» – «Хьюстон».