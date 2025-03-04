Кейд Каннингем набрал 29 очков в победном матче с «Ютой»
«Детройт» одержал 10 победу в 11 последних матчах.
Последний раз с клубом подобное происходило в сезоне-2007/2008. Сегодня «Пистонс» взяли верх над «Джаз» – 134:106.
Лидер «Детройта» Кейд Каннингем за 30 минут отметился 29 очками (12 из 24 с игры), 4 перехватами и 9 передачами при 6 потерях.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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