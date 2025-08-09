Адам Флэглер примет участие в тренировочном лагере «Сан-Антонио»
«Сан-Антонио» подписал Адама Флэглера.
«Сперс» подписали с защитником негарантированный контракт Exhibit 10 для участия в предсезонном тренировочном лагере команды.
Последние два сезона Флэглер провел в «Оклахоме». В сезоне-2023/24 он сыграл в двух матчах НБА. Минувший сезон Флэглер провел в составе «Тандер» на двустороннем контракте.
За два сезона Флэглер сыграл 34 матча в G-лиге, набирая в среднем 15,6 очка, реализуя 40% бросков из-за дуги.
Да
Нет
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Real GM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости