Адам Флэглер примет участие в тренировочном лагере «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» подписал Адама Флэглера.

«Сперс» подписали с защитником негарантированный контракт Exhibit 10 для участия в предсезонном тренировочном лагере команды.

Последние два сезона Флэглер провел в «Оклахоме». В сезоне-2023/24 он сыграл в двух матчах НБА . Минувший сезон Флэглер провел в составе «Тандер» на двустороннем контракте.

За два сезона Флэглер сыграл 34 матча в G-лиге, набирая в среднем 15,6 очка, реализуя 40% бросков из-за дуги.