Диамантидис, Джеймс, Мицич, Паркер и Родригес выбраны в Топ-25 величайших игроков в истории Евролиги

Евролига назвала имена еще пяти игроков, выбранных в All-25.

Евролига объявила имена второй пятерки игроков, выбранных в сборную All-25, которая чествует самых ярких звезд первой четверти века турнира. Ими стали Димитрис Диамантидис , Майк Джеймс , Василие Мицич , Энтони Паркер и Серхио Родригес .

Они присоединились к Нандо Де Коло, Серхио Юлю, Рамунасу Шишкаускасу, Вассилису Спанулису и Николе Вуйчичу, которые были названы на прошлой неделе.

В голосовании участвовали главные тренеры Евролиги, которые выигрывали чемпионат, члены сборной All-Decade и MVP, а также представители СМИ и болельщики.