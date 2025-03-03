«Барселона» подаст официальную жалобу на работу арбитров в матче Евролиги против «Реала»

«Барселона» недовольна судейством во встрече с «Реалом».

Клуб намерен подать официальную жалобу в офис Евролиги .

«Барселона » уступила 91:96 в гостях в матче 27 раунда. Команда получила право на 17 штрафных бросков. Игроки «Реала » вставали на линию 37 раз.

Клубы сравнялись в турнирной таблице по балансу побед/поражений (14-13).