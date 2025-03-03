«Барселона» подаст официальную жалобу на работу арбитров в матче Евролиги против «Реала»
«Барселона» недовольна судейством во встрече с «Реалом».
Клуб намерен подать официальную жалобу в офис Евролиги.
«Барселона» уступила 91:96 в гостях в матче 27 раунда. Команда получила право на 17 штрафных бросков. Игроки «Реала» вставали на линию 37 раз.
Клубы сравнялись в турнирной таблице по балансу побед/поражений (14-13).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
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