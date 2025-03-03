Ник Калатес снова пропускает матчи «Монако». Защитник восстанавливает игровую форму
«Монако» сообщил о статусе Ника Калатеса.
Разыгрывающий не вернулся на паркет после перерыва в матчах Евролиги. Калатес пропустил начало сезона из-за травмы колена. Ветеран начал выступать в начале 2025 года, но снова отсутствовал в составе в первом матче лиги после февральской паузы.
Клуб сообщил, что 36-летний баскетболист временно выведен из активного ростера для восстановления игровой формы и подготовки к заключительным стадиям сезона.
Калатес отыграл всего 7 матчей за «Монако» в Евролиге, набирая 6,3 очка, 5,1 передачи и 3,1 подбора в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Монако»
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