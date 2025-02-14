Марк Дэйгнолт об аналитике: «Не принимаю решения из-за нее и без нее»

Марк Дэйгнолт обозначил свой подход к статистическому анализу.

«Не принимаю решения из-за него, не принимаю решения без него. Аналитика не диктует тебе, что делать. Но это важные данные, они точны и объективны, и было бы глупо не знать и не понимать их.

Мы не просто реагируем на цифры. Подход гораздо глубже. Есть глаза, интуитивное понимание игроков. Но мы должны четко осознавать, что происходит, иметь всю возможную информацию, чтобы принимать лучшие возможные решения.

Это мой вгляд и подход», – заключил главный тренер «Оклахомы».