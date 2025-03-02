Кай Джонс подпишет двусторонний контракт с «Мэверикс» после отчисления из «Клипперс»

Кай Джонс определился с местом продолжения карьеры.

Центровой (24 года, 211 см) провел 28 матчей за «Клипперс » в нынешнем сезоне, набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора.

После завершения процедуры отчисления Джонс намерен подписать двустороннее соглашение с «Далласом », который столкнулся с проблемами в передней линии из-за травм игроков ротации.