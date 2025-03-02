Кай Джонс подпишет двусторонний контракт с «Мэверикс» после отчисления из «Клипперс»
Кай Джонс определился с местом продолжения карьеры.
Центровой (24 года, 211 см) провел 28 матчей за «Клипперс» в нынешнем сезоне, набирая в среднем 2,2 очка и 1,6 подбора.
После завершения процедуры отчисления Джонс намерен подписать двустороннее соглашение с «Далласом», который столкнулся с проблемами в передней линии из-за травм игроков ротации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Криса Хэйнса
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