Дэрил Мори о подписании нового контракта с Гершоном Ябуселе: «У нас хорошее предчувствие»
Дэрил Мори уверен, что «Сиксерс» удастся сохранить Гершона Ябуселе.
«Не думаю, что можно быть уверенным в неограниченно свободном агенте, но у нас хорошее предчувствие по поводу подписания нового контракта с Гершоном Ябуселе.
Мы любим его. Мы освободили больше места в платежке, обменяв контракт Калеба Мартина. Поэтому у нас хорошее предчувствие», – сказал президент по баскетбольным операциям «Филадельфии».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Philadelphia Inquirer
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