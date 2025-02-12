Дэрил Мори о подписании нового контракта с Гершоном Ябуселе: «У нас хорошее предчувствие»

Дэрил Мори уверен, что «Сиксерс» удастся сохранить Гершона Ябуселе.

«Не думаю, что можно быть уверенным в неограниченно свободном агенте, но у нас хорошее предчувствие по поводу подписания нового контракта с Гершоном Ябуселе .

Мы любим его. Мы освободили больше места в платежке, обменяв контракт Калеба Мартина. Поэтому у нас хорошее предчувствие», – сказал президент по баскетбольным операциям «Филадельфии».