Вернон Максвелл: «Грегг Попович нанял частного детектива, чтобы следить за мной»

Бывший игрок НБА рассказал, как его выгнали из «Сан-Антонио».

«Это правда. Но это то, о чем я уже рассказывал, когда говорил, что все эти уроды постоянно провоцировали меня. Да, чувак, я дрался со всеми в Сан-Антонио, потому что каждый раз, когда я куда-то приходил, эти придурки хотели меня проверить на вшивость. Просто потому, что я играл в баскетбол и был частью НБА .

Мне было 22, я был молодым парнем, просто пытался зарабатывать на жизнь, понимаешь? Хотя они мне ни хрена не платили...

Я такой: «Черт возьми, эти чуваки продолжают меня постоянно проверять». Каждый раз, когда я выхожу из клуба или тусуюсь в клубе, всегда находится какой-то чувак, который подходит и говорит: «Эй, чувак, тот парень хочет с тобой подраться. Он реально хочет тебя посмотреть в деле».

Спрашиваю: «Что происходит?» Он отвечает: «Чувак просто хочет подраться с тобой». Я говорю: «Ну, черт возьми, я люблю драться. Так что скажи ему, чтобы готовился. Если он выйдет за мной, скажи ему, черт возьми, я его достану, я его разделаю».

Я продолжал драться, потому что они просто не отставали. А потом Поп вызвал меня и сказал: «Макс, тебе нужно перестать ходить по этим чертовым клубам. Ты чуть не убил парня прошлой ночью».

Я говорю: «Да, я поднял его и бросил прямо на пол. Сам прыгнул вместе с ним. Бам».

Поп сказал: «Тебе нужно прекратить это дерьмо, нигга. Ты дерешься как уличный нигга. Больше не ходи по клубам. Если ты еще раз пойдешь, я тебя выгоню».

Он никогда не рассказывал, что нанял частного детектива, но этот урод действительно нанял частного детектива. А потом на следующий день позвонил мне и сказал: «Эй, приходи рано утром. У меня есть запись».

Я прихожу, он говорит: «Это ты?» Я говорю: «Черт возьми, да». Он сказал: «Ладно, иди домой и собери свои вещи. К концу дня я отправлю тебя куда-нибудь еще».

Говорю: «Окей, понятно».

Хотя, черт, я был напуган как никогда. Не знал, куда, блин, поеду. Я сказал: «Черт, не думал, что сделал достаточно, чтобы кто-то вообще захотел меня».

Что я вообще сделал-то? Черт, я в среднем набирал только 13 очков, а в прошлом году у нас были показатели 21-61. Блин, я в полной жопе. Просто молюсь, что кто-то возьмет мою черную задницу.

Потом я начал вспоминать: «Черт, кого я «убивал» в этом году? Кого я «убивал»?»

И тут мне позвонили и сказали, что «Рокетс» хотят меня. Я такой: «О, господи».

Они отправляют меня к этим чертовым черным ребятам. Не мог дождаться. Вот тогда я понял, что взлечу. Это было благословением для меня», – рассказал Вернон Максвелл.

Максвелл играл в «Сан-Антонио » с 1988 по 1990 год.