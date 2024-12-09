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Стефон Марбери о Леброне Джеймсе: «Не видел, чтобы Джордан или Кобе не добросили мяч до кольца со штрафной линии. Никакого сравнения»

Стефон Марбери снова раскритиковал Леброна Джеймса.

Ранее бывший баскетболист уже заявлял, что Джеймс является лучшим универсальным игроком, но не достиг уровня Майкла Джордана и Кобе Брайанта в истории НБА.

«Стеф Карри должен был стать MVP олимпийского турнира. Это неоспоримо.

Говорят, что я «хейтер» Леброна Джеймса. Мне нравится он как игрок. Но я играл против всех троих.

Никогда не видел, чтобы Майкл Джордан или Кобе Брайант не добросили мяч до кольца во время штрафного броска.

Леброн Джеймс не должен даже упоминаться в одной плоскости с Джорданом», – заявил Марбери.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Whistle
Стефон Марбери
logoКобе Брайант
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoМайкл Джордан
logoЛейкерс
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