Лука Дончич: «Мы с «Клипперс» обмениваемся ударами, это меня заводит»

Лука Дончич любит встречи с «Клипперс».

В составе «Далласа» словенский разыгрывающий трижды встречался с «Клипперс » в плей-офф и сумел взять верх только в прошлом сезоне.

Дончич был активен в двух встречах подряд в рамках дерби команд из Лос-Анджелеса, провоцируя и дразня соперника.

«Очевидно, у меня особое отношение. Мы часто обменивались с ними ударами, и это мне очень нравится. Это по-настоящему весело. Такое меня заводит, в первую очередь на площадке», – признался баскетболист после матча.