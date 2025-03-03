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Лука Дончич: «Мы с «Клипперс» обмениваемся ударами, это меня заводит»

Лука Дончич любит встречи с «Клипперс».

В составе «Далласа» словенский разыгрывающий трижды встречался с «Клипперс» в плей-офф и сумел взять верх только в прошлом сезоне.

Дончич был активен в двух встречах подряд в рамках дерби команд из Лос-Анджелеса, провоцируя и дразня соперника.

«Очевидно, у меня особое отношение. Мы часто обменивались с ними ударами, и это мне очень нравится. Это по-настоящему весело. Такое меня заводит, в первую очередь на площадке», – признался  баскетболист после матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoЛука Дончич
logoНБА
logoЛейкерс
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