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Нико Харрисон уверен, что Дэвис вписывается в клубную культуру «Далласа» лучше, чем Дончич

Стало известно, как игрокам «Мэверикс» объяснили обмен Луки Дончича.

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон обратился к команде на следующее утро после сделки с «Лейкерс», когда техасцы находились в Кливленде.

Как отмечается в материале The Athletic, Харрисон сказал игрокам, что цель команды осталась неизменной: выиграть чемпионат. Он твердо верит, что Энтони Дэвис лучше вписывается в культуру «Мэвз».

«В частном порядке и публично Харрисон говорил, что обменял Дончича на Дэвиса, потому что считает, что это дает «Далласу» лучшие шансы забрать трофей Ларри О’Брайена. Харрисон убежден, что Дэвис лучше вписывается в культуру, которую хочет построить клуб», – говорится в материале.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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logoДаллас
logoЛука Дончич
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