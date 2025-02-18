Нико Харрисон уверен, что Дэвис вписывается в клубную культуру «Далласа» лучше, чем Дончич

Стало известно, как игрокам «Мэверикс» объяснили обмен Луки Дончича.

Генеральный менеджер «Далласа» Нико Харрисон обратился к команде на следующее утро после сделки с «Лейкерс», когда техасцы находились в Кливленде.

Как отмечается в материале The Athletic, Харрисон сказал игрокам, что цель команды осталась неизменной: выиграть чемпионат. Он твердо верит, что Энтони Дэвис лучше вписывается в культуру «Мэвз».

«В частном порядке и публично Харрисон говорил, что обменял Дончича на Дэвиса, потому что считает, что это дает «Далласу» лучшие шансы забрать трофей Ларри О’Брайена. Харрисон убежден, что Дэвис лучше вписывается в культуру, которую хочет построить клуб», – говорится в материале.