«Даллас» предлагал «Миннесоте» обмен Луки Дончича на Энтони Эдвардса
«Лейкерс» не были первым вариантом для сделки по Луке Дончичу.
Ранее сообщалось о том, что «Мэверикс» исследовали другие возможности для обмена звездного разыгрывающего. Среди вариантов упоминались «Милуоки» и «Миннесота».
The Athletic подтверждает информацию о контактах команды с «Тимбервулвз». За несколько недель до объявления о переходе защитника генменеджер Нико Харрисон неформально предлагал вариант сделки с участием Дончича и Энтони Эдвардса, но получил отказ. «Миннесота» была «шокирована» тем, что «Даллас» рассматривает возможность расставания со своей суперзвездой.
Дончич в итоге отправился в «Лейкерс» в результате трехстороннего обмена с участием центрового Энтони Дэвиса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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