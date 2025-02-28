«Даллас» предлагал «Миннесоте» обмен Луки Дончича на Энтони Эдвардса

«Лейкерс» не были первым вариантом для сделки по Луке Дончичу.

Ранее сообщалось о том, что «Мэверикс» исследовали другие возможности для обмена звездного разыгрывающего. Среди вариантов упоминались «Милуоки» и «Миннесота».

The Athletic подтверждает информацию о контактах команды с «Тимбервулвз». За несколько недель до объявления о переходе защитника генменеджер Нико Харрисон неформально предлагал вариант сделки с участием Дончича и Энтони Эдвардса , но получил отказ. «Миннесота» была «шокирована» тем, что «Даллас » рассматривает возможность расставания со своей суперзвездой.

Дончич в итоге отправился в «Лейкерс » в результате трехстороннего обмена с участием центрового Энтони Дэвиса .