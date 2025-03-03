Чарльз Баркли: «Меня обменяли в «Лейкерс», но «Филадельфия» дала заднюю в последний момент»

Чарльз Баркли рассказал, как чуть не надел фиолетово-золотую форму.

В разговоре с Эрни Джонсоном на подкасте The Steam Room Баркли поведал историю несостоявшегося обмена.

«Меня обменяли в «Лейкерс» – правдивая история. Утром мне звонит мой агент: «Хэй, «Сиксерс» наконец решились – тебя обменяли в «Лейкерс». И я такой: «Черт, спасибо, наконец-то, не могу дождаться!». Я звоню друзьям, и мы идем в ресторан, отрываемся по полной.

Отрываемся по полной, Эрни. Агент звонит: «Давай встретимся в 12». А я как будто из ада выбрался, из чистилища. Где-то в 15:00 агент снова звонит: «Сиксерс» дали заднюю». А у нас игра вечером. Игру я не помню... Я прибежал домой, немного вздремнул. И я даже не знаю, что произошло в игре. Я был так зол. Это самая странная ситуация с обменом, в которой я когда-либо участвовал», – рассказал Баркли.

Чарльз Баркли выступал за «Филадельфию» на протяжении 8 сезонов с 1984 по 1992 год. В сезоне-1984/1985 «Сиксерс» дошли до финала Восточной конференции, где уступили «Бостону» (1-4).