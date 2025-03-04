34 очка Анферни Саймонса помогли «Портленду» победить «Филадельфию»
Для «Сиксерс» это 10-е поражение в 11 матчах.
Защитник «Портленда» Анферни Саймонс отметился 34 очками (13 из 26 с игры, 6 из 11 из-за дуги), 4 подборами и 3 передачами.
Со стороны «Филадельфии» выделялся центровой Андре Драммонд, собрав дабл-дабл: 25 очков (11 из 19 с игры, 1 из 2 из-за дуги) и 18 подборов.
«Блейзерс» занимают 12-е место в Западной конференции, «Сиксерс» – 12-е место в Восточной конференции.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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