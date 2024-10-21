Джейсон Тейтум: «Все лучшие игроки «Бостона» становились чемпионами. Здесь высочайшие стандарты»
«Огромный вес на плечах. Мы так часто были так близки. Уже начало казаться, что нам не суждено. Эти мысли проникают в твою голову. Заставляют сомневаться в сложных ситуациях. Но я продолжал верить, что мы однажды справимся.
В сезоне-2022/23 думали только о том, чтобы вернуться в финал, поэтому у нас были проблемы. В итоге мы не добрались, уступив «Майами». Но в прошлом году мы сосредоточились на том, чтобы становиться лучше каждый день, с кем бы мы ни играли. С Леброном Джеймсом и «Лейкерс» в Рождество или с последней командой лиги. Мы были полностью сосредоточены. Проиграли всего 20 матчей за весь сезон, включая плей-офф. Это впечатлило нас самих.
Теперь все ощущается по-другому. Я часть истории. Всегда видел это в Поле Пирсе, Кевине Гарнетте. Гордость за свое место, которое никуда не денется. Особая энергетика. Они сделали нечто особенное, всегда хотелось это повторить. Теперь, после титула, я тоже в этой группе. Надеюсь, что не ограничусь одним разом.
Чтобы стать частью истории «Селтикс», нужно стать чемпионом. У нас 18 титулов. Все лучшие игроки клуба завоевывали трофей. Здесь высочайшие стандарты. Здорово им соответствовать. Очень рад этому», – рассказал форвард «Бостона».
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