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Джейсон Тейтум: «Все лучшие игроки «Бостона» становились чемпионами. Здесь высочайшие стандарты»

Джейсон Тейтум признался, что отсутствие титула давило на него.

«Огромный вес на плечах. Мы так часто были так близки. Уже начало казаться, что нам не суждено. Эти мысли проникают в твою голову. Заставляют сомневаться в сложных ситуациях. Но я продолжал верить, что мы однажды справимся.

В сезоне-2022/23 думали только о том, чтобы вернуться в финал, поэтому у нас были проблемы. В итоге мы не добрались, уступив «Майами». Но в прошлом году мы сосредоточились на том, чтобы становиться лучше каждый день, с кем бы мы ни играли. С Леброном Джеймсом и «Лейкерс» в Рождество или с последней командой лиги. Мы были полностью сосредоточены. Проиграли всего 20 матчей за весь сезон, включая плей-офф. Это впечатлило нас самих.

Теперь все ощущается по-другому. Я часть истории. Всегда видел это в Поле Пирсе, Кевине Гарнетте. Гордость за свое место, которое никуда не денется. Особая энергетика. Они сделали нечто особенное, всегда хотелось это повторить. Теперь, после титула, я тоже в этой группе. Надеюсь, что не ограничусь одним разом.

Чтобы стать частью истории «Селтикс», нужно стать чемпионом. У нас 18 титулов. Все лучшие игроки клуба завоевывали трофей. Здесь высочайшие стандарты. Здорово им соответствовать. Очень рад этому», – рассказал форвард «Бостона».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoБостон
logoПол Пирс
logoЛеброн Джеймс
logoКевин Гарнетт
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
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