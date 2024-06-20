Ник Райт: «Если Джейсон Тейтум хочет стать лучшим баскетболистом «Бостона» со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе»
Ник Райт прокомментировал статус Джейсона Тейтума.
«Прямо сейчас, если Джейсон Тейтум хочет стать лучшим баскетболистом «Бостона» со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе. Он находится примерно на одном уровне с Полом Пирсом. Пирс никогда не попадал в первую сборную НБА, хотя на пике был, на мой взгляд, немного лучше. Но Тейтум идет к лучшей карьере в «Селтикс» за последние 30 лет.
Если это его цель, то все в порядке. Но если он хочет быть в тройке лучших баскетболистов лиги, каждый сезон претендовать на награду MVP, ему еще многое придется доказать. Сейчас он находится в категории Пола Пирса и Клайда Дрекслера.
Следующий уровень – это Чарльз Баркли и Кевин Гарнетт. Попасть на этот уровень тяжело. Ему еще многое предстоит», – заявил ведущий.