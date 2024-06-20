Ник Райт: «Если Джейсон Тейтум хочет стать лучшим баскетболистом «Бостона» со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе»

Теги Бостон Пол Пирс Кевин Гарнетт НБА Чарльз Баркли Клайд Дрекслер Джейсон Тейтум Ник Райт Баскетбол

Ник Райт прокомментировал статус Джейсона Тейтума.

«Прямо сейчас, если Джейсон Тейтум хочет стать лучшим баскетболистом «Бостона» со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе. Он находится примерно на одном уровне с Полом Пирсом. Пирс никогда не попадал в первую сборную НБА, хотя на пике был, на мой взгляд, немного лучше. Но Тейтум идет к лучшей карьере в «Селтикс» за последние 30 лет.

Если это его цель, то все в порядке. Но если он хочет быть в тройке лучших баскетболистов лиги, каждый сезон претендовать на награду MVP, ему еще многое придется доказать. Сейчас он находится в категории Пола Пирса и Клайда Дрекслера.

Следующий уровень – это Чарльз Баркли и Кевин Гарнетт. Попасть на этот уровень тяжело. Ему еще многое предстоит», – заявил ведущий.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В принципе довольно точно поставил Тейтума в градации бывших игроков. Если не обращать внимание на «лучший с времен Бёрда», то очень взвешенный взгляд.
+2
0
+2
если бы ещё в ту сторону
+2
0
+2
Ответ Руслан Бекиров
В принципе довольно точно поставил Тейтума в градации бывших игроков. Если не обращать внимание на «лучший с времен Бёрда», то очень взвешенный взгляд.
Ну у Тейтума есть все шансы стать лучшим со времен Берда в Бостоне, и он не так далек от этого. Мне кажется, тут тоже все логично.
+3
-1
+2
а браун тогда кто? Иордан?
+3
-2
+1
Ответ Максим Макеев
а браун тогда кто? Иордан?
Максвелл.
+1
0
+1
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Ну у Тейтума есть все шансы стать лучшим со времен Берда в Бостоне, и он не так далек от этого. Мне кажется, тут тоже все логично.
Ну есть конечно. И у Брауна есть. Возраст позволяет обоим. И вроде не ломучие особо товарищи.
+1
0
+1
Ответ Сергей Ратников
что этот Ник Райт курит - Тэйтум даже не лучший сейчас даже в текущей команде - там до Берда как до луны
Добрый день, Сергей! Вы текст читали?
+1
0
+1
Его кирпичи не помешают ему стать лучшим, если прокачает клатч.
0
0
0
Ответ Максим Макеев
а браун тогда кто? Иордан?
Думаю где-то рядом с Тэйтумом и Пирсом пока)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий