Ник Райт: «Если Джейсон Тейтум хочет стать лучшим баскетболистом «Бостона» со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе»

Ник Райт прокомментировал статус Джейсона Тейтума.

«Прямо сейчас, если хочет стать лучшим баскетболистом « » со времен Лэрри Берда, он идет в нужном темпе. Он находится примерно на одном уровне с . Пирс никогда не попадал в первую сборную , хотя на пике был, на мой взгляд, немного лучше. Но Тейтум идет к лучшей карьере в «Селтикс» за последние 30 лет.

Если это его цель, то все в порядке. Но если он хочет быть в тройке лучших баскетболистов лиги, каждый сезон претендовать на награду MVP, ему еще многое придется доказать. Сейчас он находится в категории Пола Пирса и Клайда Дрекслера.

Следующий уровень – это Чарльз Баркли и . Попасть на этот уровень тяжело. Ему еще многое предстоит», – заявил ведущий.