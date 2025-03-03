Кайл Кузма избежал серьезной травмы голеностопа, участие в следующей игре под вопросом

Кайл Кузма получил легкое повреждение голеностопа.

Форвард «Милуоки » подвернул ногу в первой четверти победного матча с «Далласом », но вернулся на площадку и отыграл почти 32 минуты, набрав 10 очков и 8 подборов.

МРТ баскетболиста не показала осложнений. Форвард будет готов играть, но его участие в ближайшем матче с «Атлантой» находится под вопросом.

Кузма набирает 14,8 очка и 7,5 подбора в среднем после перехода в «Бакс». Команда выиграла 7 из 10 последних матчей.