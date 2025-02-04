Чарльз Баркли отказался от предложений NBC и Amazon и планирует продолжить сотрудничество с TNT Sports

Чарльз Баркли рассказал о будущем на телевидении.

«Официально заявляю, что не приму предложение от NBC. И отменю дальнейшие переговоры с Amazon. Спасибо им за их предложения, но мое сердце остается с Turner Sports.

Единственное, что мне нужно сейчас понять, касается моего объема работы. Не собираюсь с возрастом начинать работать больше. Мне нужно обсудить этот вопрос с TNT и ESPN, и это остается единственным фактором моего будущего решения», – заключил бывший баскетболист и телеведущий.

После потери прав на телетрансляции лиги TNT будет продолжать выпускать известное шоу Inside the NBA, которое будет выходить в эфир на телеканалах ESPN и ABC.