Чарльз Баркли: «Лейкерс» остаются средней командой»

Чарльз Баркли не изменил позицию по «Лейкерс» .

Калифорнийцы выменяли Луку Дончича и Марка Уильямса. Во время эфира легенде НБА пришло сообщение с пожеланием извиниться перед «озерниками», о которых тот критически высказывался до дедлайна.

«Ну да, они разобрались с «Голден Стэйт». Но я бы не стал переоценивать эту победу. «Лейкерс » остаются средней командой.

У них 30-19 в таблице? Это не делает их претендентами на титул. Да, нормальный крепкий сезон, но это не уровень претендента на чемпионский титул», – считает эксперт.