Чарльз Баркли: «Лейкерс» остаются средней командой»
Чарльз Баркли не изменил позицию по «Лейкерс» .
Калифорнийцы выменяли Луку Дончича и Марка Уильямса. Во время эфира легенде НБА пришло сообщение с пожеланием извиниться перед «озерниками», о которых тот критически высказывался до дедлайна.
«Ну да, они разобрались с «Голден Стэйт». Но я бы не стал переоценивать эту победу. «Лейкерс» остаются средней командой.
У них 30-19 в таблице? Это не делает их претендентами на титул. Да, нормальный крепкий сезон, но это не уровень претендента на чемпионский титул», – считает эксперт.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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