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Шэй Гилджес-Александер: «Лига переживает странный переход»

Лидер «Оклахомы» высказала на тему лица НБА.

«Леброн Джеймс хорошо подметил насчет критики, которая неминуемо следует за звездным статусом. Мы заметили это сейчас как команда. Но не важно, что там говорят, естественно, ты концентрируешься на победах.

Есть ли минусы в том, чтобы быть лицом лиги? Понятно, что с этим статусом приходит  и ответственность. Ты сам можешь решить, нужна ли тебе эта ответственность или нет, но в итоге ты не можешь ничего контролировать.

Если болельщики и медиа сами тебя выбирают, то ты окажешься лицом лиги, как и произошло с Леброном Джеймсом. Я уверен, что когда ему было 12 лет, он не говорил: «Не могу дождаться, чтобы стать лицом лиги». Это произошло благодаря тому, как он играл, как он себя преподносил, кем он был. Так что здесь нет никакого выбора, если только вы, как Энтони Эдвардс, не скажете, что вам это не нужно. Это случится само собой.

Мне кажется, сейчас мы переживаем странный переход, когда между ветеранами и молодыми игроками нельзя выделить лицо лиги», – сказал Гилджес-Александер.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Пресс-конференция «Оклахомы»
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