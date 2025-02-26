Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»

Кэндис Паркер считает, что Гилджес-Александер должен стать новым лицом НБА.

«Лицо лиги — это тот, с кого вы хотите брать пример, как с хорошего человека, с чьей игры вы хотите брать пример, с чьей ауры вы хотите брать пример. С того, как он ведет себя за пределами площадки.

И я считаю, что НБА готова к Шэю Гилджес-Александеру. Да, Вемби может быть лицом НБА , сто процентов. Но я считаю, что это ШГА, учитывая, кто он, каков он, его стиль, его ауру, его лидерские качества. На мой взгляд это главный претендент на то, чтобы взять на себя ведущую роль», – сказал ведущая TNT.