Кэндис Паркер: «Шэй Гилджес-Александер – новое лицо НБА»
Кэндис Паркер считает, что Гилджес-Александер должен стать новым лицом НБА.
«Лицо лиги — это тот, с кого вы хотите брать пример, как с хорошего человека, с чьей игры вы хотите брать пример, с чьей ауры вы хотите брать пример. С того, как он ведет себя за пределами площадки.
И я считаю, что НБА готова к Шэю Гилджес-Александеру. Да, Вемби может быть лицом НБА, сто процентов. Но я считаю, что это ШГА, учитывая, кто он, каков он, его стиль, его ауру, его лидерские качества. На мой взгляд это главный претендент на то, чтобы взять на себя ведущую роль», – сказал ведущая TNT.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on TNT в соцсети X
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