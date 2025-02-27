Брэндон Дженнингс: «Шэй Гилджес-Александер гонится за MVP и будет отшлепан в плей-офф»

Брэндон Дженнингс поделился мнением об «Оклахоме».

«Тандер» не готовы. Ментально. Шэй Гилджес-Александер гонится за MVP, он получит свою награду и будет отшлепан в плей-офф», – заявил бывший баскетболист в подкасте Гилберта Аренаса.

Разыгрывающий «Оклахомы» перехватил у Николы Йокича лидерство в «Гонке за MVP» NBA.com и удерживает первое место за собой. По общему мнению, судьба награды решится в соперничестве этих двух игроков.