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Энтони Дэвис об обмене в «Даллас»: «Все говорят, что никто не знал. Я в это не верю»

Энтони Дэвис прокомментировал обмен в «Мэверикс».

Центровой рассказал о своей реакции, вернувшись в Лос-Анджелес на матч с «Лейкерс». Дэвис не выходит на площадку из-за травмы, полученной в первой игре после обмена.

«Они получили того, кого хотели. Сделали то, что им было нужно. Не знаю, необходимо ли это было, но они этого захотели. Проехали. У меня жена и дети, я думаю только о переезде и адаптации на новом месте, о моей новой команде и ее задачах.

Когда все случилось, я ничерта не знал. Первым делом связался с Леброном Джеймсом. Знал, что разговор с офисом будет сплошной политикой.

Офис делает то, что лучше для организации. Не думаю, что получил настоящую информацию о произошедшем. Не знаю, где правда, а где ложь. Постарался получить какой-то отклик от Леброна. У нас была беседа. Вот и все.

Все говорят, что никто не знал и тому подобную чепуху. Я в это не верю. Но все это в прошлом, эмоции остались в том дне, когда я пережил этот шок», – заключил Дэвис.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoЛейкерс
logoДаллас
logoЛеброн Джеймс
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