Хавьер Паскуаль после победы над «Астаной»: «Не смогли найти правильный ритм – ни в защите, ни в нападении»
Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Астаной» – 86:63.
«Было непросто играть после 18 дней без соревновательной практики.
Правда в том, что в этой встрече, особенно в первой четверти, мы не смогли найти правильный ритм – ни в защите, ни в нападении. Но шаг за шагом, во второй половине, стали играть немного лучше в защите.
В нападении действовали более-менее эффективно. Совершили не так много потерь – всего восемь, и смогли довести игру до победного конца, что поможет нам обрести нужный ритм и хорошую форму для следующего матча», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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